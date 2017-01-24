Пожар в ТЦ "Рио" на юго-западе Москвы потушен

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС потушили крупный пожар в торговом центре "Рио" на юго-западе Москвы, пострадавших нет, сообщил ТАСС дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве.
"Пожар пластиковой обшивки фасада здания торгового центра, расположенного на Большой Черемушкинской улице, ликвидирован. По предварительным данным, площадь пожара составила 200 кв. метров. Сотрудники МЧС проветривают помещения комплекса от дыма, пострадавших не выявлено", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что от горевшего пластика вспыхнули две припаркованные у здания автомашины. До прибытия сотрудников МЧС и в ходе ликвидации пожара из торгового центра было эвакуировано около 500 человек.
В правоохранительных органах не исключают, что причиной пожара и быстрого распространения огня мог стать поджог.