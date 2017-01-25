"Лаборатория Касперского": арест сотрудника не повлияет на сотрудничество с госорганами

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Арест главы отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова не повлияет на работу компании и ее сотрудничество с госорганами. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе "Лаборатории Касперского".
Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в ФСБ сообщила, что Стоянов с декабря 2016 г. находится под арестом в СИЗО "Лефортово". По данным издания, арест может быть связан с расследованием в отношении одного из заместителей главы Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ.
"Этот инцидент никак не повлияет на бизнес компании и работу с государственными органами", - заявили ТАСС в пресс- службе "Лаборатории Касперского".
"Это дело не имеет отношения к деятельности "Лаборатории Касперского" и относится к тому периоду времени, когда Руслан Стоянов не являлся сотрудником компании. В этой связи мы не располагаем никакими деталями. Отдел продолжает работать в штатном режиме", - подчеркнули в компании.
В "Лаборатории Касперского" также подчеркнули, что Стоянов не входит в список топ-менеджеров компании.