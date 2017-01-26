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Компания "Т Плюс" опровергла факт взрыва на Пензенской ТЭЦ-1

Происшествия
26 января, 16:41 дата обновления: 26 января, 16:50 UTC+3
В региональном центре стратегических коммуникаций сообщили, что авария произошла при работах на турбогенераторе
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© minenergo.gov.ru

ПЕНЗА. 26 января. /ТАСС/. Взрыва на Пензенской ТЭЦ-1 не было, сообщили ТАСС в региональном центре стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Саранске.

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"Взрыва не было. Проводились работы на турбогенераторе №5, и после опресовки сорвало крышку на оборудовании - эта крышка разрушила часть кровли", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что крышка находилась на подогревателе высокого давления генератора №5, поэтому ее частичное разрушение и привело к таким последствиям.

Сообщение о ЧП на Пензенской ТЭЦ-1, которая принадлежит компании ПАО "Т Плюс", поступило ориентировочно в 13:15 мск. По информации Минэнерго, авария произошла в результате взрыва в машинном зале, после чего частично обрушилась крыша над турбогенератором на площади 600 кв. м. В результате ЧП на ТЭЦ погиб один человек.

По данному факту СК РФ, УФСБ и прокуратура проводят проверки.

По информации Министерства энергетики РФ, ЧП на Пензенской ТЭЦ-1, не несет последствий для потребителей. В связи с обрушением отключен турбогенератор ТГ-5 (60 МВт). 

Пензенская ТЭЦ-1 расположена на берегу реки Суры в 3 км от центра Пензы. Она была введена в эксплуатацию в 1943 году.

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