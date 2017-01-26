Компания "Т Плюс" опровергла факт взрыва на Пензенской ТЭЦ-1

Губернатор лично проверил на прочность кресла строящейся к ЧМ-2018 "Ростов-Арены"Спорт 26 января, 17:38
Кубань закупит 60 новых автобусов к матчам Кубка конфедераций в СочиСпорт 26 января, 17:22
Улицу в Екатеринбурге назовут в честь Героя России ВаловаНовости Урала 26 января, 17:13
Фигурист Кацалапов заявил, что у них с Синициной возникли вопросы по оценке на ЧЕСпорт 26 января, 17:01
Рабочий ТЭЦ в Пензе мог погибнуть из-за нарушения технологического процессаПроисшествия 26 января, 16:50
Компания "Т Плюс" опровергла факт взрыва на Пензенской ТЭЦ-1Происшествия 26 января, 16:41
Гребец Федоровцев: лаборатория допустила ошибку при анализе моей допинг-пробыСпорт 26 января, 16:15
Губернатор: стадион "Ростов-Арена" планируется сдать почти на два месяца раньше срокаСпорт 26 января, 16:04
Airbus авиакомпании Finnair приземлился в Шереметьеве для дозаправкиПроисшествия 26 января, 16:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕНЗА. 26 января. /ТАСС/. Взрыва на Пензенской ТЭЦ-1 не было, сообщили ТАСС в региональном центре стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Саранске.
"Взрыва не было. Проводились работы на турбогенераторе №5, и после опресовки сорвало крышку на оборудовании - эта крышка разрушила часть кровли", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что крышка находилась на подогревателе высокого давления генератора №5, поэтому ее частичное разрушение и привело к таким последствиям.
Сообщение о ЧП на Пензенской ТЭЦ-1, которая принадлежит компании ПАО "Т Плюс", поступило ориентировочно в 13:15 мск. По информации Минэнерго, авария произошла в результате взрыва в машинном зале, после чего частично обрушилась крыша над турбогенератором на площади 600 кв. м. В результате ЧП на ТЭЦ погиб один человек.
По данному факту СК РФ, УФСБ и прокуратура проводят проверки.
По информации Министерства энергетики РФ, ЧП на Пензенской ТЭЦ-1, не несет последствий для потребителей. В связи с обрушением отключен турбогенератор ТГ-5 (60 МВт).
Пензенская ТЭЦ-1 расположена на берегу реки Суры в 3 км от центра Пензы. Она была введена в эксплуатацию в 1943 году.