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Власти США предъявили новые обвинения подозреваемому в стрельбе во Флориде

Происшествия
27 января, 2:06 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Если мужчина будет признан виновным, ему может грозить пожизненное заключение или смертная казнь
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НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Федеральные власти США предъявили дополнительные обвинения Эстебану Сантьяго, которого подозревают в убийстве пяти человек в аэропорту в городе Форт-Лодердейл. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Южного округа штата Флорида.

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Как следует из документа, присяжные признали предоставленные правоохранительными органами улики достаточными для того, чтобы предъявить мужчине обвинения по 22 пунктам, в том числе в убийстве. Сантьяго должен предстать перед судом 30 января.

Дата начала судебного разбирательства еще не оглашена. Если мужчина будет признан виновным, ему может грозить пожизненное заключение или смертная казнь.

Прокуратура в американском городе Майами (штат Флорида) 7 января уже предъявила Сантьяго часть обвинений, по которым ему также может грозить пожизненное тюремное заключение или смертная казнь. Мужчине было отказано в возможности выйти под залог.

Сантьяго - бывший военнослужащий, он участвовал в военных операциях США в Ираке и в последнее время жил в городе Анкоридж (штат Аляска). По данным СМИ, мужчина прибыл во Флориду на самолете и провез оружие в багаже. При стрельбе в Форт-Лодердейле были убиты пять человек, восемь получили ранения. После инцидента Сантьяго был арестован.

Связей между ним и международными террористическими группировками не обнаружено. По данным ФБР, Сантьяго утверждал, будто бы "его рассудок находился под контролем американских властей", это вызвало сомнения в его вменяемости.

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