Песков не стал комментировать арест сотрудника "Лаборатории Касперского"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Кремль не комментирует арест сотрудника "Лаборатории Касперского".

"Нет, никакого комментария нет", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующую просьбу.

Он переадресовал этот вопрос правоохранительным органам, которые проводят следственные мероприятия, отметив, что в Кремле не обладают информацией об этом.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в ФСБ сообщила, что глава отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов с декабря 2016 года находится под арестом в следственном изоляторе "Лефортово". По данным издания, арест может быть связан с расследованием в отношении одного из заместителей главы Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ.

В самой компании отметили, что этот арест не повлияет на работу компании и ее сотрудничество с госорганами.