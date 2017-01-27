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Песков не стал комментировать арест сотрудника "Лаборатории Касперского"

Происшествия
27 января, 13:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ переадресовал вопрос, заданный журналистами, правоохранительным органам, проводящим следственные мероприятия
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Кремль не комментирует арест сотрудника "Лаборатории Касперского".

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"Нет, никакого комментария нет", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующую просьбу.

Он переадресовал этот вопрос правоохранительным органам, которые проводят следственные мероприятия, отметив, что в Кремле не обладают информацией об этом.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в ФСБ сообщила, что глава отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов с декабря 2016 года находится под арестом в следственном изоляторе "Лефортово". По данным издания, арест может быть связан с расследованием в отношении одного из заместителей главы Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ.

В самой компании отметили, что этот арест не повлияет на работу компании и ее сотрудничество с госорганами.

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