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СК завершил следственные действия в отношении экс-главы Коми Гайзера

Происшествия
27 января, 16:08 дата обновления: 27 января, 16:20 UTC+3
В ведомстве заявили, что в результате противоправных действий республике причинен ущерб на 3,5 млрд руб.
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Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер

Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Следственный комитет РФ завершил следственные действия в отношении экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

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"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России в отдельное производство выделены уголовные дела в отношении 16 обвиняемых, совершавших преступления в составе преступного сообщества, действовавшего в Республике Коми. Они  обвиняются в организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве, легализации (отмывании) денежных средств, полученных в результате совершения преступления, получении взятки. Следственные действия в отношении этих лиц завершены, обвиняемые вместе со своими защитниками приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела", - сказала она.

В СК сообщили, что в результате противоправных действий Гайзера Коми причинен ущерб на 3,5 млрд руб.

По словам Петренко, с двумя обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, они дали признательные показания по обстоятельствам преступлений и изобличили соучастников.

Петренко заявила, что Вячеслав Гайзер и другой бывший глава Коми - Владимир Торлопов руководили преступным сообществом, созданным в 2006 году. "По данным следствия, преступное сообщество, в которое входили обвиняемые (фигуранты "дела Гайзера"), было создано в 2006 году. Им руководили Вячеслав Гайзер, Владимир Торлопов, Александр Зарубин, Александр Чернов и Валерий Веселов", - сказала она. По словам Петренко, руководители и участники сообщества совершали преступления, направленные на завладение высокорентабельными предприятиями региона, либо установление контроля над ними с целью незаконного обогащения.

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