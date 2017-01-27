СК завершил следственные действия в отношении экс-главы Коми Гайзера

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Следственный комитет РФ завершил следственные действия в отношении экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России в отдельное производство выделены уголовные дела в отношении 16 обвиняемых, совершавших преступления в составе преступного сообщества, действовавшего в Республике Коми. Они обвиняются в организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве, легализации (отмывании) денежных средств, полученных в результате совершения преступления, получении взятки. Следственные действия в отношении этих лиц завершены, обвиняемые вместе со своими защитниками приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела", - сказала она.
В СК сообщили, что в результате противоправных действий Гайзера Коми причинен ущерб на 3,5 млрд руб.
По словам Петренко, с двумя обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, они дали признательные показания по обстоятельствам преступлений и изобличили соучастников.
Петренко заявила, что Вячеслав Гайзер и другой бывший глава Коми - Владимир Торлопов руководили преступным сообществом, созданным в 2006 году. "По данным следствия, преступное сообщество, в которое входили обвиняемые (фигуранты "дела Гайзера"), было создано в 2006 году. Им руководили Вячеслав Гайзер, Владимир Торлопов, Александр Зарубин, Александр Чернов и Валерий Веселов", - сказала она. По словам Петренко, руководители и участники сообщества совершали преступления, направленные на завладение высокорентабельными предприятиями региона, либо установление контроля над ними с целью незаконного обогащения.