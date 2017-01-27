В США задержаны подростки, планировавшие массовый расстрел в школе

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Полиция Флориды задержала двух подростков, которые, по данным властей, хотели устроить массовый расстрел в одной из школ этого американского штата. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Как отметили представители управления шерифа округа Самтер, подростки 13 и 14 лет планировали открыть стрельбу наподобие той, которая произошла в 1999 году в школе Columbine в штате Колорадо. Тогда два 18-летних подростка расстреляли 37 учеников и преподавателей своей школы, убив 13 человек.

Один из задержанных молодых людей признался следователям, что он с другом обсуждал возможность атаки на учебное заведение.

Подросткам предъявлены обвинения в сговоре с целью убийства, они находятся под арестом. Как отмечает AP, при обыске в домах задержанных было найдено оружие. Как сообщил телеканал ABC, по данным полиции, преступление должно было быть совершено уже 27 января. Правоохранители отметили, что установить личности злоумышленников удалось благодаря "упорно распространяющимся среди других учеников слухам".

Несмотря на задержание несостоявшихся стрелков из Флориды, в школе будет усилена охрана.