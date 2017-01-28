Один человек погиб и 5 ранены в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Автомобиль марки KIA столкнулся с микроавтобусом в Волоколамском районе Подмосковья на автодороге М9 (Балтия), в результате аварии один человек погиб и 5 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной полиции.

"Женщина за рулем автомобиля KIA не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения на 131-м км автодороги "Балтия", где столкнулась с микроавтобусом Ford. В аварии погибла виновница ДТП, в микроавтобусе тяжелые травмы получили 5 человек", - сказали в пресс-службе.

На месте ЧП работают несколько бригад скорой помощи и сотрудники ДПС.