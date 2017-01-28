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Один человек погиб и 5 ранены в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Происшествия
28 января, 11:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Виновница аварии не справилась с управлением и выехала на встречную полосу
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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Автомобиль марки KIA столкнулся с микроавтобусом в Волоколамском районе Подмосковья на автодороге М9 (Балтия), в результате аварии один человек погиб и 5 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной полиции.

"Женщина за рулем автомобиля KIA не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения на 131-м км автодороги "Балтия", где столкнулась с микроавтобусом Ford. В аварии погибла виновница ДТП, в микроавтобусе тяжелые травмы получили 5 человек", - сказали в пресс-службе.

На месте ЧП работают несколько бригад скорой помощи и сотрудники ДПС.

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