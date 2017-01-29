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В Москве задержаны похитители элитных игрушек

Происшествия
29 января, 11:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
Работники склада магазина детских товаров при формировании заказов подменяли дорогостоящие игрушки дешевыми, которые сами заказывали по интернету в этом же магазине
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали работников склада магазина детских товаров по подозрению в хищении элитных игрушек путем подмены на дешевые. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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"Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве совместно с оперативниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции московского УВД по ТиНАО задержали четверых мужчин, подозреваемых в хищении дорогостоящих игрушек со склада одного из магазинов детских товаров", - сказала она.

Установлено, что в период с ноября по декабрь 2016 года работники склада через интернет заказывали недорогой товар в этом же магазине. Затем при формировании заказов они заменяли этой продукцией дорогостоящие игрушки, а похищенное сбывали в интернете или в розничных точках продаж. Ущерб превысил 250 тыс. рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде подписки о невыезде при надлежащем поведении. "Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных и выявление возможных соучастников",- заключила Волк.

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