В Москве задержаны похитители элитных игрушек

Шишкин признался, что его привлекает игровая манера ФК "Краснодар"Спорт 29 января, 12:17
ФК "Анжи" до конца сезона будет играть на стадионе "Анжи-Арена"Спорт 29 января, 12:08
Российские хоккеистки разгромили сборную США в стартовом матче на УниверсиадеСпорт 29 января, 11:44
Гендиректор: Брызгалов и Дьяков с высокой долей вероятности перейдут в "Анжи"Спорт 29 января, 11:29
В Москве задержаны похитители элитных игрушекПроисшествия 29 января, 11:28
Медведева после общения с Костнер поставила себе цель выучить пять языковСпорт 29 января, 11:18
Лыжница Бьорген разочарована, что ее обвиняют в допингеСпорт 29 января, 10:56
Пловец Ватанабэ установил мировой рекорд на 200 м брассомСпорт 29 января, 10:28
СМИ: Фийону может грозить разбирательство в связи с хищением средств СенатаМеждународная панорама 29 января, 10:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали работников склада магазина детских товаров по подозрению в хищении элитных игрушек путем подмены на дешевые. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве совместно с оперативниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции московского УВД по ТиНАО задержали четверых мужчин, подозреваемых в хищении дорогостоящих игрушек со склада одного из магазинов детских товаров", - сказала она.
Установлено, что в период с ноября по декабрь 2016 года работники склада через интернет заказывали недорогой товар в этом же магазине. Затем при формировании заказов они заменяли этой продукцией дорогостоящие игрушки, а похищенное сбывали в интернете или в розничных точках продаж. Ущерб превысил 250 тыс. рублей.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде подписки о невыезде при надлежащем поведении. "Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных и выявление возможных соучастников",- заключила Волк.