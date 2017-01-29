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СК начал проверку по факту гибели учредителя клуба Soho Rooms в Москве

Происшествия
29 января, 14:14 дата обновления: 29 января, 14:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
Следователи опрашивают очевидцев происшествия
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Сергей Ткаченко

Сергей Ткаченко

© Facebook.com/SergeyJeff

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины, выпавшего из окна многоэтажки в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

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"Установлено, что днем 29 января на козырьке одного из жилых домов по Шмитовскому проезду было обнаружено тело 41-летнего мужчины с повреждениями, характерными для падения с большой высоты. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия", - сообщила она. По данному факту проводится доследственная проверка.

В настоящее время следователи опрашивают очевидцев происшествия.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, погибший, предположительно, был одним из учредителей столичного ночного клуба Soho Rooms.

По информации СМИ, погибшим оказался Сергей Ткаченко, более известный как Сергей Jeff.

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