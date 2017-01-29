СК начал проверку по факту гибели учредителя клуба Soho Rooms в Москве

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины, выпавшего из окна многоэтажки в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Установлено, что днем 29 января на козырьке одного из жилых домов по Шмитовскому проезду было обнаружено тело 41-летнего мужчины с повреждениями, характерными для падения с большой высоты. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия", - сообщила она. По данному факту проводится доследственная проверка.

В настоящее время следователи опрашивают очевидцев происшествия.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, погибший, предположительно, был одним из учредителей столичного ночного клуба Soho Rooms.

По информации СМИ, погибшим оказался Сергей Ткаченко, более известный как Сергей Jeff.