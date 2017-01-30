На Сицилии в районе Этны произошло несколько десятков землетрясений

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РИМ, 30 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Вблизи сицилийского вулкана Этна в ряде районов эвакуированы школы после того, как в регионе были зарегистрированы множественные подземные толчки.
Как указывает агентство ANSA, эта мера носит исключительно превентивный характер, поскольку ни о каких разрушениях не сообщается.
Как отмечается на сайте Национального института геофизики и вулканологии, начиная с 06:50 (08:50 мск), всего зарегистрированы 50 землетрясений. Магнитуда некоторых толчков превышала 3.0 и достигала максимума 3.5.
Очаг залегал на глубине 14-15 км на южном склоне крупнейшего действующего в Европе вулкана. О возобновлении его активности пока не сообщается.