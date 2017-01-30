Мосгорсуд продлил срок ареста генералу Сугробову и его бывшим подчиненным

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей до 15 июля бывшему начальнику Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Денису Сугробову и его бывшим подчиненным. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Эдуард Исецкий.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Сугробову и другим фигурантам дела меру пресечения до 15 июля" - сказал адвокат.

Мосгорсуд завершил прения сторон по делу о провокации взяточничества полицейскими из антикоррупционного главка МВД. Фигуранты дела и почти все фигуранты дела выступили с последним словом. Как отметил адвокат Исецкий, Сугробов отказался от последнего слова. По его словам, Сугробов доказательства и доводы о своей невиновности изложил в ходе прений сторон.

В зависимости от роли и степени участия Денис Сугробов, Салават Муллояров, Иван Косоуров, Виталий Чередниченко, Евгений Шерманов, Сергей Борисовский, Сергей Пономарев, Андрей Назаров, Игорь Скакунов, Борис Колесников обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем, совершенные лицом с использованием своего служебного положения"), ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий"), ст. 304 УК РФ ("Провокация взятки либо коммерческого подкупа").

Материалы дела насчитывают 393 тома. Муллаяров давал признательные показания, но сделку со следствием ему не утвердили.

Уголовное преследование в отношении заместителя Сугробова, генерал-майора полиции Бориса Колесникова осуществляется посмертно (16 июня 2014 года во время допроса он выбросился из окна с 6 этажа - прим. ТАСС) по причине возражения его родственников против прекращения уголовного дела в связи с его смертью.

По версии следствия, в 2011 году Сугробов создал преступное сообщество, в которое вошли подчиненные ему сотрудники, позднее одним из руководителей этого сообщества стал Колесников, находившийся в дружеских отношениях с Сугробовым и впоследствии назначенный на должность заместителя начальника ГУЭБиПК.

Как полагает следствие, участники сообщества фактически сами создавали, а затем документировали не соответствующую действительности оперативную информацию о якобы преступной деятельности конкретных лиц. Таким образом, обвиняемые фальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности, которые на первый взгляд носили законный характер, но фактически являлись этапами общего преступного умысла членов преступного сообщества.

Эти материалы являлись основанием для уголовного преследования.