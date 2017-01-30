Мосгорсуд 14 апреля вынесет приговор экс-главе антикоррупционного главка МВД Сугробову

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Мосгорсуд 14 апреля огласит приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова, обвиняемого в превышении должностных полномочий и организации преступного сообщества.

"Мосгорсуд огласит приговор Сугробову и другим фигурантам дела 14 апреля", - сообщил ТАСС адвокат Эдуард Исецкий.

Гособвинение просит приговорить фигурантов дела к срокам лишения свободы от 5 до 22 лет. Минимальный срок наказания прокуратура попросила для предпринимателя Игоря Скакунова, обвиняющегося в пособничестве преступным действиям сотрудников ГУЭБиПК, максимальный - для Сугробова. Прокурор просил признать виновным и прекратить уголовное дело в отношении заместителя Сугробова Бориса Колесникова, который летом 2014 года совершил самоубийство, а также лишить Сугробова и остальных фигурантов дела воинских званий.

Дело Сугробова

В зависимости от роли и степени участия фигуранты дела - Денис Сугробов, Салават Муллаяров, Иван Косоуров, Виталий Чередниченко, Евгений Шерманов, Сергей Борисовский, Сергей Пономарев, Андрей Назаров, Игорь Скакунов и Борис Колесников - обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 ("Организация преступного сообщества или участие в нем"), ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий"), ст. 304 ("Провокация взятки либо коммерческого подкупа") УК РФ. Материалы дела насчитывают 393 тома.

По версии следствия, в 2011 году Сугробов создал преступное сообщество, в которое вошли подчиненные ему сотрудники, а позднее одним из руководителей этого сообщества стал находившийся с ним в дружеских отношениях Колесников, впоследствии назначенный на должность заместителя начальника ГУЭБиПК. Как полагает следствие, участники сообщества фактически сами создавали, а затем документировали несоответствующую действительности оперативную информацию о якобы преступной деятельности конкретных лиц.