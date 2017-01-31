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СМИ: с начала года в Чикаго убиты и ранены 302 человека

Происшествия
31 января, 7:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Только в понедельник в городе был застрелен человек, ранены еще шестеро, включая 14-летнего подростка
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НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Свыше 300 человек были убиты и ранены в Чикаго (штат Иллинойс) за первый месяц текущего года. Как сообщила в понедельник газета Chicago Tribune, в результате нападений погибли 53 человека, в то время как в январе прошлого года были убиты 57 человек.

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По данным издания, только в понедельник в городе был застрелен человек, ранены еще шестеро, включая 14-летнего подростка.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил задействовать федеральные органы для радикального снижения уровня преступности в Чикаго. "Это бойня, это ужасная бойня", - сказал Трамп в интервью телекомпании NBC. "Афганистан не сравнится с тем, что происходит в Чикаго, - добавил он. - В людей стреляют здесь и там".

В Чикаго сложилась тяжелая криминогенная обстановка, обусловленная ростом организованной преступности. Каждые выходные полиция в этом городе регистрирует десятки тяжких правонарушений, главным образом стычки между членами уличных банд и акты мести их членов за прежние расправы. В мае прошлого года полиция провела массированные облавы в городе: было задержано более 140 членов преступных группировок и наркодилеров, конфисковано 25 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия и наркотиков на общую сумму свыше $45 тыс.

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