Бард Новиков обещает обманутым пайщикам построить новое жилье за 2-3 месяца

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Бард Александр Новиков обещает пайщикам жилого комплекса "Бухта-Квинс" в Екатеринбурге построить жилье за 2-3 месяца. Об этом он сообщил во вторник журналистам.

В декабре прошлого года Новикову было предъявлено обвинение по делу о мошенничестве. По информации Свердловского областного суда, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном путем обмана доверия пайщиков жилого комплекса "Бухта-Квинс" в Екатеринбурге. Как полагает следствие, ущерб от его действий составил порядка 36 млн рублей.

"Со вчерашнего дня начато строительство, которое будет закончено в 2-3 месяца, и пайщики получат свои квартиры. 10 пайщиков уже выкупили свои паи", - сказал Новиков, отметив, что "следствие всячески препятствует строительству".

Бард обжалует арест принадлежащей ему земли

Александр Новиков также сообщил, что обжалует решение суда Екатеринбурга об аресте принадлежащего ему в городе земельного участка площадью почти 41 тыс. кв. метров.

"Сегодня обжалуем арест земель", - сказал Новиков, добавив, что он также подал заявление в прокуратуру, в котором сообщил он нарушениях, допущенных следствием.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 25 января арестовал земельный участок площадью 40,946 тыс. кв. метров, расположенный в Екатеринбурге по адресу улица Изоплитная, 23, принадлежащий Новикову.

"Следствие попросило об аресте земель, чтобы инвесторы и застройщики отшатнулись, - сказал Новиков. - Я уговорил инвесторов и застройщика, что даже если земля будет арестована, продолжать строительство под мою ответственность".