Суд Крыма отказался знакомить Аксенова с рядом вещдоков по делу "26 февраля"

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Верховный суд (ВС) Крыма отклонил ходатайство защиты об ознакомлении главы региона Сергея Аксенова с рядом вещественных доказательств по делу о массовых беспорядках у здания парламента в феврале 2014 года (дело "26 февраля" - прим. ТАСС). Об этом журналистам сообщил адвокат обвиняемого по делу Николай Полозов.

"Суд нам отказал в удовлетворении ходатайств о предъявлении для ознакомления Аксенову (был сегодня допрошен в качестве свидетеля по этому делу - прим. ТАСС) ряда вещественных доказательств, прежде всего видеозаписей, на которых видны его действия, действия сопровождающих и действия иных лиц, с которыми находился во взаимодействии Аксенов", - сказал Полозов, комментируя допрос главы Крыма в качестве свидетеля по делу. По мнению Полозова, Аксенов на допросе допустил ряд неточностей и преувеличений.

При этом, по словам адвоката, Аксенов не возражал против ознакомления с вещдоками, хотя и сообщил суду, что у него не так много на это времени. "В целом возражал прокурор, ну и суд отказал в удовлетворении данных ходатайств", - отметил Полозов.

"Не могу сказать, что показания Аксенова каким-то образом подтверждают обвинения, предъявленные Чийгозу (Ахтем Чийгоз, обвиняется в организации массовых беспорядков у здания крымского парламента в феврале 2014 года - прим. ТАСС). В этой части для защиты они (показания Аксенова - прим. ТАСС) неплохие, но они страдают рядом серьезных неточностей, преувеличением, конечно, к числу достоверных их сложно отнести", - добавил адвокат.

Сам Аксенов, выйдя из суда, рассказал журналистам, что допрос длился порядка трех часов, он отвечал на "несложные вопросы". Глава республики отметил, что защита пыталась представить дело таким образом, что Чийгоз не является организатором беспорядков у здания парламента Крыма, но, на его взгляд, "это неправда".

Полозов также заявил, что суд допросил порядка 150 свидетелей.

"Уже почти 150 человек (свидетелей обвинения - прим. ТАСС) допрошено <…> Стороне обвинения предстоит допросить еще порядка 15 свидетелей, потом право представлять доказательства перейдет защите, поэтому процесс пока продолжается", - сказал Полозов.

По его мнению, лишь один свидетель прямо обвинил Чийгоза в организации беспорядков. Все остальные, считает Полозов, не подтвердили причастность члена "меджлиса" к совершению этого преступления. "О чем это говорит? Наверное, что у этого одного свидетеля было отрицательное отношение к Чийгозу, и он решил его оговорить", - полагает Полозов.

По данным следствия, в результате беспорядков 26 февраля 2014 года два человека погибли, 79 получили травмы. Организатором беспорядков следствие и прокуратура считают Чийгоза, сам он вину не признает. В качестве предполагаемых участников беспорядков перед судом предстали также Эскендер Кантемиров, Эскендер Эмирвалиев, Мустафа Дегерменджи, Али Асанов и Арсен Юнусов. Уголовное дело в отношении них по решению суда рассматривается отдельно от Чийгоза.