Суд Крыма три часа допрашивал Аксенова в качестве свидетеля по делу "26 февраля"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Глава Крыма Сергей Аксенов сегодня три часа отвечал в Верховном суде Крыма на вопросы в качестве свидетеля по делу в отношении члена запрещенного в РФ "меджлиса крымских татар" Ахтема Чийгоза. Об этом Аксенов сообщил журналистам после судебного заседания.
"В 09.30 мск зашел (в суд), как положено <…> Все это время отвечал на вопросы", - сказал Аксенов. "Дал суду пояснения, на все вопросы защиты, прокуратуры, суда ответил", - добавил он.
По словам Аксенова, сложных вопросов не было. "Защита, понятно, пытается представить, что Чийгоз не является организатором (беспорядков у здания парламента Крыма в феврале 2014 года - прим. ТАСС), что он там находился по каким-то своим личным целям и личным планам... На мой взгляд, это неправда", - добавил глава Крыма.
Аксенов отметил, что он подал ходатайство, чтобы далее дело рассматривалось без его участия. "Я пояснил, что если будет необходимость присутствовать повторно, я готов прийти и пояснить позицию, никаких вопросов нет", - заметил он.
По данным следствия, в результате беспорядков 26 февраля 2014 года два человека погибли, 79 получили травмы. Организатором беспорядков следствие и прокуратура считают Чийгоза, сам он вину не признает.
В качестве предполагаемых участников беспорядков перед судом предстали также Эскендер Кантемиров, Эскендер Эмирвалиев, Мустафа Дегерменджи, Али Асанов и Арсен Юнусов. Уголовное дело в отношении них по решению суда рассматривается отдельно от Чийгоза.
В настоящее время суд по делу Чийгоза суд допрашивает свидетелей обвинения.