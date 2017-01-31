Аксенов прибыл в суд Крыма в качестве свидетеля по делу "26 февраля"

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Верховный суд Крыма планирует допросить главу региона Сергея Аксенова в качестве свидетеля по делу в отношении члена запрещенного в РФ "меджлиса крымских татар" Ахтема Чийгоза, обвиняемого в организации массовых беспорядков у здания парламента республики в феврале 2014 года. Об этом сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов.

"В Верховном суде Крыма суета и суматоха - приехал Сергей Аксенов. Значит, сегодня по делу Ахтема Чийгоза допрос свидетеля", - написал Полозов перед началом судебного слушания на своей странице в Facebook.

ТАСС пока не располагает комментариями пресс-службы главы Крыма.

По данным следствия, в результате беспорядков 26 февраля 2014 года два человека погибли, 79 получили травмы. Организатором беспорядков следствие и прокуратура считают Чийгоза, сам он вину не признает. В качестве предполагаемых участников беспорядков перед судом предстали также Эскендер Кантемиров, Эскендер Эмирвалиев, Мустафа Дегерменджи, Али Асанов и Арсен Юнусов. Уголовное дело в отношении них по решению суда рассматривается отдельно от Чийгоза.

Сейчас по делу Чийгоза суд допрашивает свидетелей обвинения.