В отношении водителя Toyota после ДТП в Новой Москве возбуждено дело

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя Toyota после ДТП с восемью погибшими в Новой Москве. Об этом сегодня ТАСС в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"Полицейские возбудили уголовное дело по части 5 стать 264 УКРФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - сказал собеседник агентства.

Всего погибли девять человек, четверо из них находились в автомобиле Toyota - все граждане СНГ. Еще четверо пострадали, среди которых находился один гражданин РФ, остальные - граждане СНГ.

В автомобиле УАЗ погибли все находившиеся там четыре человека, их личности пока не установлены.

Лобовое столкновение Toyota и микроавтобуса УАЗ произошло на Варшавском шоссе при движении в сторону области возле деревни Коротыгино.