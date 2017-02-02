Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В отношении водителя Toyota после ДТП в Новой Москве возбуждено дело

Происшествия
2 февраля, 0:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Всего в результате аварии погибли девять человек
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя Toyota после ДТП с восемью погибшими в Новой Москве. Об этом сегодня ТАСС в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"Полицейские возбудили уголовное дело по части 5 стать 264 УКРФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - сказал собеседник агентства.

Всего погибли девять человек, четверо из них находились в автомобиле Toyota - все граждане СНГ. Еще четверо пострадали, среди которых находился один гражданин РФ, остальные - граждане СНГ.

В автомобиле УАЗ погибли все находившиеся там четыре человека, их личности пока не установлены.

Лобовое столкновение Toyota и микроавтобуса УАЗ произошло на Варшавском шоссе при движении в сторону области возле деревни Коротыгино.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В Омске горит цех по производству пиломатериалов
13
В Амурском заливе горит брошенное судно Yeruslan
10
"Огненная пустыня": пожары уничтожили город в Чили
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В отношении водителя Toyota после ДТП в Новой Москве возбуждено дело
2
СМИ: Савченко назвала Порошенко врагом украинского народа
3
Минобороны РФ выразило протест военному атташе Украины из-за действий украинского Ан-26
4
Глава ФСБ поручил установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах РФ
5
Рекс Тиллерсон утвержден 69-м госсекретарем США
6
Украинские силовики обстреляли беспилотник ОБСЕ из ЗРК "Бук"
7
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
Темы дня
Реклама