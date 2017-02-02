Полиция опровергла сообщения о падении вертолета в Подмосковье

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы не зафиксировали падения вертолета в Подмосковье, о котором ранее сообщили некоторые СМИ, заявили ТАСС в пресс-службе областной полиции.
"По сообщениям СМИ сотрудники полиции и МЧС проверили информацию о падении вертолета на территории двух районов Подмосковья - Одинцовском и соседнем Наро-Фоминском. Никакого падения вертолета не зафиксировано. Также никаких сообщений о данном инциденте не поступало в службу "03", - сказали в пресс-службе.
Спасатели обследовали окрестности трех населенных пунктов, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.
"По данным на 23:00 мск, пожарно-спасательные подразделения совместно с Мособлпожспасом обследовали окрестности Алабино, Селятино и Кобяково по заявлению очевидца, сообщившего о падении вертолета", - сказал собеседник агентства.
"Никаких признаков падения воздушного судна не обнаружено", - добавил он.
Полиция нашла человека, который заявил о падении вертолета, сообщили ТАСС в правоохранительных органах области. "Сотрудники полиции работают с заявителем, который сообщил о падении вертолета. Установлено, что он давал противоречивые данные, и правоохранителям пришлось обследовать несколько районов", - сказал собеседник агентства.