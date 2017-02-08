Суд отметил домашний арест журналистке, проживавшей у Людмилы Алексеевой

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил решение районного суда о домашнем аресте журналистки Айгуль Махмутовой, обвиняемой в вымогательстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд отменил решение Басманного суда Москвы о домашнем аресте Махмутовой", - сказал собеседник агентства.

Басманный суд Москвы 23 января поместил Махмутову под домашний арест сроком до 22 марта.

Махмутова прописана в Москве в квартире главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, однако фактически проживала по другому адресу. По постановлению суда журналистка была вынуждена находиться под домашним арестом именно в квартире правозащитницы. Апелляционную жалобу на решение суда подавала сама Алексеева.