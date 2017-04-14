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Число отравившихся в Бурятии подростков возросло до 14 человек

Происшествия
14 апреля, 7:10 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова
По предварительной информации, все дети, поступившие в больницу, в последний раз ели в школьной столовой
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УЛАН-УДЭ, 14 апреля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Число отравившихся в Бурятии воспитанников Кабанской школы-интерната возросло с 12 до 14 человек. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре республики.

"Количество детей с диагнозом "пищевое отравление" составило 14, их возраст - от 10 до 18 лет. По предварительным данным, все дети, поступившие в больницу, в последний раз обедали в школьной столовой 12 апреля 2017 года", - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Подростки попали в инфекционное отделение Селенгинской районной больницы поздно вечером 12 апреля. Школьники жаловались на повышение температуры, тошноту, боли в области желудка. По данным регионального минздрава, состояние подростков оценивается как удовлетворительное, им назначена дезинтоксикационная терапия, "все дети были осмотрены педиатром, врачом-инфекционистом".

Обстоятельства произошедшего выясняют специалисты Минобрнауки, Минздрава, МВД, Следственного комитета, Роспотребнадзора. Выводы предстоит сделать по результатам исследования образцов крови несовершеннолетних в наркологическом диспансере.

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Источник: в Бурятии воспитанники интерната отравились, предположительно, наркотиками
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