Число пострадавших от ядовитого вещества в баре Лондона увеличилось до 12

ЛОНДОН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Двенадцать человек госпитализированы с ожогами, полученными в результате контакта с ядовитым веществом после посещения вечеринки в баре Mangle E8 в лондонском районе Далстон. Об этом сообщил Скотленд-Ярд.

"Полиция была вызвана в помещение на Сидуорт-стрит в Далстоне примерно в 01:10 (03:10 мск) 17 апреля после того, как представители общественности пожаловались на наличие ядовитого вещества. На место происшествия также были вызваны пожарная бригада и служба скорой помощи", - подчеркнул официальный представитель столичных правоохранителей.

По его данным, десяти пострадавшим в связи сначала оказали медицинскую помощь на месте, после чего их доставили в больницу. Еще два человека сами обратились в лондонский госпиталь с аналогичными травмами. Ожоги не представляют угрозы для жизни пострадавших.

Лондонская полиция также сообщила, что на время проведения расследования все улицы, примыкающие к бару Mangle E8, взяты в оцепление. Название ядовитого вещества, вызвавшего ожоги, Скотленд-Ярд не уточнил.

Ранее 17 апреля сообщалось о госпитализации девяти человек.

Вечеринку в баре, где произошло происшествие, посетили 600 человек. Непосредственно в момент инцидента, произошедшего во втором часу ночи, в Mangle E8 находились около 400 посетителей.