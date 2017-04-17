СМИ: после контакта с ядовитым веществом в баре Лондона госпитализированы девять человек

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек были госпитализированы в понедельник с ожогами, полученными в результате контакта с ядовитым веществом в одном из баров лондонского района Далстон. Об этом сообщает британская газета Daily Express.
"Полиция была вызвана в помещение, в котором разрешена торговля спиртными напитками… после того, как от представителей общественности поступили жалобы о ядовитом веществе", - приводит издание слова одного из полицейских.
Сообщается, что позже за медицинской помощью обратились еще два человека. По информации издания, инцидент привел к эвакуации из помещения около 400 человек. По словам представителя полиции, на данный момент неизвестно, какое именно вещество вызвало ожоги.