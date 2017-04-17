Роль девятого соучастника теракта в Петербурге уточняется

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Девятый фигурант уголовного дела о теракте в петербургском метро, гражданин России, задержан в Подмосковье, его роль устанавливается. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Инфографика Теракт в Санкт-Петербурге: хроника событий Взрыв неустановленного устройства произошел в Петербурге 3 апреля около 14:40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт.

"В рамках уголовного дела о совершении террористического акта в метро Санкт-Петербурга по поручению следователя Главного управления по расследованию особо важных дел СК в Одинцовском районе Московской области задержан гражданин России Аброр Азимов, 1990 года рождения. По данным следствия, он является соучастником преступления, его роль устанавливается", - подчеркнула Петренко.

По ее словам, у Азимова обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы. Сейчас с ним проводятся следственные действия. "В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения", - сообщила Петренко.

При этом она подчеркнула, что "работа по установлению организаторов террористического акта продолжается".

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России, в Одинцовском районе задержан один из организаторов теракта в петербургском метро, выходец из Центрально-Азиатского региона Азимов Аброр Ахралович, 1990 года рождения. По данным ФСБ, он "осуществил подготовку террориста - смертника А. Джалилова".

Позже ФСБ распространила видео задержания подозреваемого.

Теракт в метро Петербурга, первые задержанные

Днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Петербурге произошел взрыв. Жертвами теракта стали 14 человек (один позднее скончался в больнице), еще более 50 пострадали. Позднее еще одно взрывное устройство было обезврежено на станции метро "Площадь Восстания".

6 апреля СК сообщил о задержании восьмерых подозреваемых по уголовному делу - Сейфуллы Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахрама Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Шохисты Каримовой и Содика Ортикова. Шестеро из них были задержаны в Петербурге, двое - в Москве. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 205 ("Террористический акт") и ч. 2 ст. 222 УК РФ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств").

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел два оперативных совещания с членами следственно-оперативной группы, поставив задачу отработать связи каждого из подозреваемых, выяснить, кто являлся организатором преступления, была ли иерархия и сплоченность между соучастниками.

11 апреля на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ его председатель, директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что подозреваемые являлись членами законспирированных террористических ячеек. "Изъято большое количество оружия и средств поражения. Ведется поиск организаторов и возможных сообщников", - подчеркнул директор ФСБ.