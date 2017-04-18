Суд вынес приговор жителю Приамурья, осквернившему памятник погибшим в Сирии военным

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 апреля. /ТАСС/. Жителя села Возжаевка Амурской области приговорили к обязательным работам за осквернение памятника погибшим в Сирии Герою России командиру бомбардировщика Су-24 Олегу Пешкову и награжденному орденом Мужества морпеху Александру Позыничу, который установлен на федеральной трассе "Амур".

Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Суд установил, что гражданин вечером 8 мая 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к мемориалу, расположенному на федеральной трассе Чита - Хабаровск, в районе села Возжаевки, и из принесенного с собой баллончика с краской нанес надписи, оскорбляющие память воинов, погибших при защите Отечества", - говорится в сообщении ведомства.

Молодой человек признан виновным по статье УК РФ "Вандализм". Суд учел, что обвиняемый раскаялся в содеянном, и назначил ему наказание в виде 220 часов обязательных работ.

В декабре 2015 года на федеральной трассе "Амур", возле села Возжаевка, установили мемориальные доски в память о Позыниче и Пешкове, который семь лет служил в Приамурье. На доске изображена звезда Героя России, фронтовой бомбардировщик, свеча, и выгравирована фраза: "Он смотрел опасности в лицо, а получил удар в спину".