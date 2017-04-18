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Автор трансляции убийства через Facebook покончил с собой

Происшествия
18 апреля, 19:43 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Полицейские вышли на след преступника и устроили погоню за Стивом Стивенсом, который ранее опубликовал в соцсети видео, где он стреляет в пожилого мужчину
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© Mark Makela/Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Мужчина, который убил человека и транслировал расправу в прямом эфире через социальную сеть Facebook, найден мертвым в штате Пенсильвания.

Стив Стивенс

Стив Стивенс

© EPA/CLEVELAND POLICE DEPARTMENT

Полиция подтвердила версию самоубийства. 

Органы правопорядка уточнили, что вышли на след преступника и погнались за ним.

Как сообщило Управление полиции Пенсильвании в своем Twitter, Стив Стивенс был обнаружен утром в округе Эри (граничит со штатом Огайо). Полицейские начали преследовать Стивенса, но после непродолжительной погони он покончил с собой, сообщается на официальной странице Управления в соцсети. Нет сведений, был ли ранен или убит кто-то еще во время погони за Стивенсом.

Убийца был объявлен в розыск три дня назад. Начальник Управления полиции города Кливленда (штат Огайо) Калвин Уильямс информировал, что поиски убийцы были безрезультатны.

16 апреля житель Кливленда Стив Стивенс сначала опубликовал в Facebook видеообращение, в котором заявил о намерении совершить убийство. Через две минуты он разместил запись, на которой запечатлено, как он стреляет в пожилого мужчину и убивает его. Еще через несколько минут Стивенс начал трансляцию в прямом эфире через Facebook, во время которой признался в совершении данного преступления.

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