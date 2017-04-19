В колонии, где отбывал наказание Дадин, открыли студию звукозаписи для заключенных

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Студию звукозаписи для заключенных открыли в исправительной колонии 5, расположенной в Рубцовске Алтайского края, где отбывал наказание активист Ильдар Дадин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю.

"По своим возможностям звукозаписывающая студия ни в чем не уступает профессиональной. Студия оснащена современным персональным компьютером с мощными звуковой и видеокартами, внешним звуковым интерфейсом, профессиональными микрофонами с дополнительными ламповыми предусилителями, студийными мониторами", - сказали в пресс-службе УФСИН. Такая аппаратура позволяет создавать фонограммы и музыкальные композиции высокого качества.

В ведомстве рассказали, что при записи вокала используется студийная кабина. "С помощью компьютера и специального программного обеспечения в студии может производиться полный цикл звукозаписи - начиная от подготовки исполнителя к записи и заканчивая выходом полностью обработанного файла, включая аранжировку, сведение дорожек и мастеринг", - добавили в пресс-службе.

В студии уже записывают первый музыкальный альбом. Возможности студии будут также использовать в подготовке выступлений для Всероссийского конкурса "Калина красная".

Дело Дадина

Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет.

10 февраля этого года Конституционный суд РФ постановил, что дело Дадина должно быть пересмотрено, а статья УК РФ, по которой он был осужден, подлежит изменению. 22 февраля Верховный суд РФ по представлению председателя Вячеслава Лебедева пересмотрел приговор Басманного суда Москвы в отношении Дадина и постановил отменить его, производство по уголовному делу прекратить, а Дадина освободить из колонии, куда он был этапирован для отбытия наказания. Он вышел на свободу 26 февраля.