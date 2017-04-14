Руководитель алтайской колонии официально извинился перед Дадиным

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БАРНАУЛ, 14 апреля. /ТАСС/. Начальник колонии (ИК-5) Алтайского края, расположенной в Рубцовске, где отбывал наказание Ильдар Дадин, приговор которому ранее был отменен по решению Верховного суда, направил ему официальные извинения. Копию документа на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала супруга Дадина Анастасия Зотова.
"В связи с отменой приговора Басманного районного суда г. Москвы от 07.12.2015 г. и прекращением производства по делу на основании п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления в соответствии со статьями 133, 134 и 135 УПК РФ Вы имеете право на реабилитацию, т.е. на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. Приносим Вам официальные извинения от имени Российской Федерации", - говорится в документе, который подписан начальником ИК-5.
Ильдар Дадин стал первым россиянином, которого осудили по ст. 212.1 УК РФ "Неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий". В декабре 2015 года его приговорили к трем годам лишения свободы, но в марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет заключения.
В ноябре 2016 года СМИ опубликовали письмо Дадина, в котором он заявлял о пытках и издевательствах в карельской ИК-7, где он отбывал наказание. Обследовавшие осужденного независимые врачи не нашли у него следов травм. Следователи также не обнаружили подтверждений применения к нему в колонии физического насилия. Позднее стало известно, что Дадина перевели в исправительную колонию в Алтайском крае.
Десятого февраля этого года Конституционный суд РФ постановил, что дело Дадина должно быть пересмотрено, а статья УК РФ, по которой он был осужден, подлежит изменению. Двадцать второго февраля Верховный суд РФ по представлению председателя Вячеслава Лебедева пересмотрел приговор Басманного суда Москвы в отношении Дадина и постановил отменить его, производство по уголовному делу прекратить, а Дадина освободить из колонии, куда он был этапирован для отбытия наказания. Дадин вышел на свободу 26 февраля.