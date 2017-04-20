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Содержимое присланного в "Новую газету" второго конверта не представляет угрозы

Происшествия
20 апреля, 17:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Проверку содержимого конверта провели сотрудники столичного главка полиции
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверили очередной подозрительный конверт, присланный в четверг неизвестным в редакцию "Новой газеты". Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции, никакой опасности он не представляет.

"Сегодня по обращению одного из средств массовой информации сотрудники столичной полиции провели проверку содержимого конверта, поступившего в редакцию. Содержимое было направлено на исследование, в результате которого установлено, что никакой опасности для жизни и здоровья вещество не представляет", - сказал собеседник агентства.

В среду утром в редакцию "Новой газеты" на имя руководства издания поступил конверт с надписью "Грозный" без обратного адреса. В конверте был обнаружен белый порошок неизвестного происхождения, который, как выяснилось, не представлял угрозы. В четверг в редакцию газеты снова прислали подозрительный конверт.

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