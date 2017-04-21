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Омского вице-премьера Гребенщикова допрашивают по делу о превышении полномочий

Происшествия
21 апреля, 15:44 дата обновления: 21 апреля, 16:06 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров
По данным источника в правоохранительных органах, о задержании чиновника речь пока не идет
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ОМСК, 21 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Заместитель председателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков допрашивается по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В отношении Гребенщикова проводятся следственные действия, идет допрос. О его задержании речь пока не идет", - сказал собеседник агентства.

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Другой источник сообщил ТАСС, что на рабочем месте и дома у чиновника прошли обыски. По данным следствия, Гребенщиков организовал выплату из федерального бюджета более 14 млн рублей подрядчику ООО "СтройИнвестКомплект", заведомо зная, что указанное общество не выполняет условия контракта и имеет задолженность перед государственным заказчиком по ранее полученным авансам.

В результате средства, выделенные на реконструкцию исторического здания страхового товарищества "Саламандра" начала XX в. для размещения в нем филиала Музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля - центра "Эрмитаж-Сибирь", не были использованы по целевому назначению, оплаченные работы не были проведены. Также был причинен ущерб кредитной организации, которая выдала банковскую гарантию в обеспечение исполнения госконтракта.

Уголовное дело в отношении Гребенщикова передано для дальнейшего расследования в пятое следственное управление (с дислокацией в Новосибирске) Главного следственного управления Следственного комитета.

Гребенщиков принимал в этом году участие в выборах на должность мэра Омска и считался главным претендентом на этот пост. 13 апреля он подал заявление о добровольном отказе от участия в выборах по состоянию здоровья.

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