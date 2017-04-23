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Тело одного погибшего в шахте на Урале поднято на поверхность

Происшествия
23 апреля, 17:16 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 23, апреля. /ТАСС
Поиски тела второго рабочего продолжаются
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Спасатели военизированной горноспасательной части подняли тело одного погибшего при обрушении в шахте "Центральная" в Челябинской области, поиски второго рабочего, находящегося под завалами, продолжаются. Об этом сообщил ТАСС технический директор компании "Южуралзолото" Роман Бергер.

"Одного погибшего рабочего достали, второй еще находится под завалами. Возможно, тело второго рабочего поднимут к утру, потому что объем работ большой, а поиск ведется вручную", - сказал Бергер.

По его словам, рабочих засыпало большой массой породы. "Откапывают вручную и передают друг другу, потому что опасно и возможен еще обвал", - сказал он, добавив, что на месте работают следователи, представители Госинспекции труда и Ростехнадзора.

Обрушение породы на глубине 700 метров в золотодобывающей шахте "Центральная" в Челябинской области произошло 23 апреля утром. По данным МЧС, в результате ЧП были эвакуированы более 160 рабочих, пострадали трое горняков. Один получил травмы, он уже извлечен на поверхность и передан врачам для оказания медицинской помощи.

По словам представителя компании, причиной ЧП мог стать "обрушенный природный пласт или недосмотр, неправильные действия". "Трое пострадавших рабочих находились не в забое, а в другой выработке, в которой ничего не угрожало, там даже работы не производились. Что получилось, мы пока сказать не можем, все заняты спасением людей, потом будет создана комиссия", - отметил он.

Как ранее сообщили в пресс-службе областного управления СК России, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ ("Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек"). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал провести тщательное расследование обстоятельств ЧП.

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