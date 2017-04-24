СК возбудил дело по факту взрыва гранаты в компьютерном зале в Дагестане

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва гранаты в помещении компьютерного зала в селении Агвали Цумадинского района Дагестана, где погиб один подросток и 10 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.
"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств")", - сообщили в СК.
По данным следствия, около 14:00 мск в селении Агвали Цумадинского района в помещении, используемом под компьютерный зал, взорвалась ручная боевая граната. "По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 11 несовершеннолетних, находившихся в помещении, один из которых от полученных ранений погиб. Точное количество пострадавших уточняется", - сообщили в СК. С подростком, который принес гранату в указанное помещение, с участием психологов работают следователи.
"Как он им пояснил, гранату он нашел на улице и принес в компьютерный зал", - сообщили в Следственном комитете.
В настоящее время следователи регионального СК проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. "Допрашиваются очевидцы, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз", - заключили в СК.