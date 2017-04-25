Фигурант дела о беспорядках на Болотной площади Бученков отверг обвинения в суде

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Предполагаемый лидер неформального леворадикального движения "Автономное действие" Дмитрий Бученков, обвиняемый в участии в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве, отверг в суде обвинения в свой адрес.
"Я вину не признаю", - сказал он в Замоскворецком суде Москвы, где во вторник началось рассмотрение уголовного дела по существу.
Бученков обвиняется по ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") и ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") УК РФ. 2 марта Мосгорсуд по ходатайству защиты смягчил ему меру пресечения на домашний арест.
По версии следствия, в ходе массовых беспорядков на Болотной площади Бученков умышленно нанес несколько ударов полицейскому, а также вместе с другими участниками беспорядков переворачивал кабины мобильных туалетов.
Дело о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве было возбуждено после событий 6 мая 2012 года, когда разрешенная властями оппозиционная акция переросла в столкновения с полицией. За противоправные действия были задержаны более 400 человек, пострадали более 30 полицейских.
Всего в рамках так называемого основного болотного дела фигурировали около 30 человек. В отношении некоторых из них уголовное преследование было прекращено в результате амнистии, объявленной к 20-летию Конституции РФ.