Финские власти отпустили задержанного российского экс-чиновника Андрея Корчагина

ХЕЛЬСИНКИ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Центральная криминальная полиция Финляндии освободила задержанного на прошлой неделе бывшего главу Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга Андрея Корчагина. Об этом сообщил ТАСС старший комиссар ведомства Теро Хаапала.

"Он был арестован в прошлый четверг. Вскоре после выяснения всех обстоятельств было констатировано, что у нас нет оснований удерживать его. Поэтому он уже отпущен на свободу", - указал Хаапала.

Он подтвердил, что Корчагин находится в списках Интерпола, но поскольку с финской стороны причин для продления его задержания не нашлось, его экстрадиция на родину не планируется.

Хаапала не сообщил, остается ли Корчагин до сих пор в Финляндии. "Он сейчас на свободе и поэтому может самостоятельно решить, куда ехать", - сказал он.

Ранее посольство РФ сообщило ТАСС, что Финляндия уведомила дипломатов о задержании Корчагина, сам он в посольство за содействием не обращался.

В понедельник в СМИ появилась информация о том, что Корчагина по запросу Интерпола задержали 20 апреля, когда он прилетел в Хельсинки. До этого он находился в розыске в течение нескольких лет и скрывался за границей. Корчагин пропал из поля зрения российских властей в 2009 году, когда в возглавляемом им управлении прошли обыски по делу о мошенничестве.