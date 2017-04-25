Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.04:
$ 55.85
€ 60.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Финские власти отпустили задержанного российского экс-чиновника Андрея Корчагина

Происшествия
25 апреля, 15:41 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ /Корр. ТАСС, Нина Бурмистрова
Корчагин остается в списках Интерпола, но поскольку с финской стороны причин для продления его задержания не нашлось, его экстрадиция на родину не планируется
Поделиться
Материал из 1 страницы

ХЕЛЬСИНКИ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Центральная криминальная полиция Финляндии освободила задержанного на прошлой неделе бывшего главу Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга Андрея Корчагина. Об этом сообщил ТАСС старший комиссар ведомства Теро Хаапала.

"Он был арестован в прошлый четверг. Вскоре после выяснения всех обстоятельств было констатировано, что у нас нет оснований удерживать его. Поэтому он уже отпущен на свободу", - указал Хаапала.

Он подтвердил, что Корчагин находится в списках Интерпола, но поскольку с финской стороны причин для продления его задержания не нашлось, его экстрадиция на родину не планируется.

Хаапала не сообщил, остается ли Корчагин до сих пор в Финляндии. "Он сейчас на свободе и поэтому может самостоятельно решить, куда ехать", - сказал он.

Ранее посольство РФ сообщило ТАСС, что Финляндия уведомила дипломатов о задержании Корчагина, сам он в посольство за содействием не обращался.

В понедельник в СМИ появилась информация о том, что Корчагина по запросу Интерпола задержали 20 апреля, когда он прилетел в Хельсинки. До этого он находился в розыске в течение нескольких лет и скрывался за границей. Корчагин пропал из поля зрения российских властей в 2009 году, когда в возглавляемом им управлении прошли обыски по делу о мошенничестве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: Порошенко хочет снять с себя ответственность за подпись под минскими соглашениями
2
Под Липецком из-за обрушения склада разлилось несколько тонн сока
3
В Саратовской области подростка покусал лев
4
Песков: Киев сделал новый шаг к отторжению ЛНР, обесточив эту территорию
5
Медведев: низкий уровень культуры чреват агрессией и нетерпимостью
6
Актеры "Игры престолов" получат самые большие гонорары в истории ТВ
7
Инструкторы из США прибыли в Донбасс для проверки украинских подразделений
Темы дня
Загрузка...
Реклама