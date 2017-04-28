Экипаж судна "Лиман" вернут в Россию самолетом

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Самолет Военно-транспортной авиации доставит моряков с затонувшего в четверг судна "Лиман" в Россию, сообщили в Минобороны РФ.

"В связи с затруднением судоходства в проливе Босфор из-за неблагоприятных погодных условий, принято решение о доставке экипажа исследовательского судна "Лиман" в Россию самолетом Военно-транспортной авиации Минобороны. В настоящее время все члены экипажа корабля находятся на борту самолета и в ближайшее время будут доставлены на базу Черноморского флота", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" столкнулось с грузовым судном под флагом Того в проливе Босфор. Российское судно, получив пробоину, затонуло, весь экипаж был спасен. В генконсульстве РФ в Стамбуле сообщили, что происшествие, по предварительным данным, произошло из-за плохих погодных условий, тумана.