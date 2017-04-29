Медведев поручил оказать помощь пострадавшим от природных пожаров в Сибири

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил предпринять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим от природных пожаров в Сибирском федеральном округе и ликвидации возгораний. Как сообщили в пресс-службе правительства, накануне в течение дня глава кабмина провел оперативные совещания с вице-премьером Дмитрием Козаком, главой МЧС Владимиром Пучковым и министром ЖКХ Михаилом Менем.
"В частности, Козак на основе сообщений, полученных от руководителей регионов, проинформировал Медведева о ситуации, складывающейся в пострадавших субъектах", - отметили в правительстве.
"Премьер-министр дал поручение оказать всю необходимую помощь жителям районов, которые затронули природные пожары, в особенности тем, кто остался без жилья и находится в пунктах временного расселения", - сообщили в пресс-службе.
"Кроме того, министру Пучкову Медведев поручил усилить работу, связанную с ликвидацией пожаров, а также с предупреждением появления новых очагов и профилактикой пожаров в целом", - добавили в правительстве.
Накануне вечером Пучков и оперативная группа министерства вылетели в Сибирь, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. Особо острая ситуация с природными пожарами складывается в Иркутской области и Бурятии, где сгорели около 100 жилых домов. В настоящее время во всем Сибирском федеральном округе введен режим чрезвычайной ситуации, увеличивается группировка по тушению пожаров.