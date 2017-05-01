Власти Японии вторые сутки не могут потушить лесной пожар в префектуре Фукусима

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ТОКИО, 1 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Вертолеты и бойцы Сил самообороны Японии уже вторые сутки не могут потушить лесной пожар, бушующий на горных склонах в районе городка Намиэ в префектуре Фукусима. На кадрах, снятых с вертолета телеканала NHK, видно, как над обширной зоной лесного массива поднимается дым.
На тушение брошены восемь вертолетов. На протяжении 40 часов они сбрасывают воду на горящие деревья и листву, но остановить распространение огня не получается. Работу пожарных затрудняет сильный ветер.
Пожар бушует в зоне, которая до сих пор остается закрытой после аварии на расположенной в нескольких десятках километров от нее аварийной АЭС "Фукусима-1". Уровень радиации там по-прежнему несколько выше нормы, однако ни о какой угрозе в связи с этим не сообщается. По данным властей, повышения уровня радиации не зафиксировано.
За минувшие сутки огнем выжжено около 20 га. Поскольку очаг возгорания находится в труднодоступной зоне, пострадавших нет. Как предположили в полиции, пожар мог начаться из-за удара молнии в один из склонов 448-метровой горы Дзюман, расположенной недалеко от Намиэ.