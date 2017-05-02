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В Москве начинается суд над гражданкой США, похитившей 11 млрд руб. из бюджета Подмосковья

Происшествия
2 мая, 0:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Судебный процесс пройдет в заочной форме, так как обвиняемая скрывается в США и в ее экстрадиции было отказано

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы во вторник приступит к рассмотрению уголовного дела гражданки США Жанны Булах, обвиняемой в хищении 11 млрд рублей из бюджета Московской области. Об этом ТАСС сообщили в суде.

В связи с тем, что обвиняемая скрывается в США, компетентными органами которых отказано РФ в ее экстрадиции, судебный процесс пройдет в заочной форме.

По данным следствия, Булах и ряд должностных лиц правительства Московской области, в том числе бывший первый заместитель председателя правительства Алексей Кузнецов создали организованную группу в целях хищения средств областного бюджета. Вместе с сообщниками она в 2005-2008 годах мошенническим путем совершила хищение права требования задолженности у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Подмосковья, а также имущества ОАО "Ипотечная корпорация Московской области" и ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" на общую сумму свыше 11 млрд рублей. Полученные в результате хищения денежные средства, считает следствие, были перечислены на счета иностранных компаний и в дальнейшем использованы на приобретение предметов роскоши и недвижимости за границей.

Ранее пяти участникам организованной преступной группы были вынесены обвинительные приговоры, по которым им назначены наказания в виде длительных сроков лишения свободы. Расследование уголовного дела по обвинению Алексея Кузнецова, вопрос об экстрадиции которого рассматривается во Франции, и других соучастников продолжается.

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