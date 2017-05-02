В Твери за финансирование ИГ задержаны пятеро уроженцев Средней Азии

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ТВЕРЬ, 2 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Твери пятерых уроженцев Средней Азии за финансирование группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена на территории РФ - прим. ТАСС), сообщили в управлении ФСБ по Тверской области.
"УФСБ России по Тверской области во взаимодействии со спецподразделением Росгвардии в Твери задержано пятеро уроженцев Центральной Азии, лидером группы осуществлялся сбор и отправка денежных средств боевикам международной террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ, прежние название ИГ - прим. ТАСС) в целях финансового обеспечения террористической деятельности", - говорится в сообщении ведомства.
Там добавили, что во время обысков по местам проживания задержанных были изъяты банковские карты, а также чеки о совершении денежных операций. В отношении лидера группы возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Содействие террористической деятельности". "В настоящее время оперативно-следственные мероприятия продолжаются",- заключили в управлении ФСБ.