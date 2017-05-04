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Семь россиян остаются в больнице Бангкока после инцидента с рейсом "Аэрофлота"

Происшествия
4 мая, 16:25 UTC+3 БАНГКОК /Корр. ТАСС, Алексей Сковоронский

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде

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БАНГКОК, 4 мая. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Семь россиян остаются в бангкокской больнице "Самитивет Сринакарин", куда они были направлены после инцидента с самолетом компании "Аэрофлот", попавшим в понедельник в зону турбулентности.

Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.

"В больнице пока остаются еще семь российских граждан, им оказывается необходимая помощь", - уточнил дипломат. Он также напомнил, что после происшествия всего были госпитализированы 15 россиян, а также два подданных Таиланда.

1 мая самолет, выполнявший рейс SU 270 Москва - Бангкок, попал в зону кратковременной турбулентности. По данным "Аэрофлота", причиной инцидента стало попадание в "турбулентность ясного неба" (возникает в чистом небе и предсказать ее появление приборы на борту самолета не могут). Как сообщили ТАСС в посольстве РФ, в результате происшествия пострадали 27 человек: три подданных Таиланда и 24 россиянина.

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