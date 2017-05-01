Командир попавшего в зону турбулентности самолета рассказал о подробностях инцидента

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Самолет "Аэрофлота" Boeing 777, попавший в зону турбулентности во время выполнения рейса Москва - Бангкок, вышел на нужную траекторию спустя полминуты благодаря работе бригады и экипажа. Об этом сообщил в эфире телеканала НТВ командир воздушного судна Александр Рузов.

"Вся эта перегрузка длилась секунд 15. Через 30 секунд благодаря грамотным действиям и бригады, и экипажа самолет вернули на нужную траекторию. Но, к сожалению, пассажиры, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, получили травмы", - сказал он.

Пилот уточнил, что инцидент произошел за 20 минут до начала снижения.

1 мая самолет, выполнявший рейс SU 270 Москва - Бангкок, попал в зону кратковременной турбулентности. По данным "Аэрофлота", причиной инцидента стало попадание в турбулентность ясного неба (возникает в чистом небе и предсказать ее появление приборы на борту самолета не могут). После ЧП были госпитализированы 15 граждан РФ и двое граждан Таиланда.

Ранее по факту получения травм пассажирами рейса начал проверку СК РФ. "Транспортная прокуратура осуществляет надзор за ходом и результатами процессуальной проверки, которую проводит Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации", - отметили в ММТП.