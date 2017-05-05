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Аэропорт Пекина отменил почти 100 рейсов из-за песчаной бури

Происшествия
5 мая, 11:37 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Роман Баландин

Ранее аэропорт не смог принять самолет российского авиаперевозчика S7 Airlines из Гуанчжоу, также не состоялся рейс S7 Airlines из Новосибирска и его последующий обратный вылет

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ПЕКИН, 5 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Международный аэропорт Шоуду отменил в общей сложности 92 рейса из-за обрушившейся на Пекин песчаной бури. Об этом свидетельствуют данные электронного табло на 16:00 по местному времени (11:00 мск).

Минувшей ночью воздушная гавань не смогла принять самолет российского авиаперевозчика S7 Airlines из Гуанчжоу (административный центр провинции Гуандун, Южный Китай). Также не состоялся рейс S7 Airlines из Новосибирска и его последующий обратный вылет. Всего в четверг аэропорт был вынужден отменить в общей сложности 118 и задержать еще 42 рейса.

В администрации аэропорта корреспонденту ТАСС отказались прокомментировать ситуацию с изменением расписания в связи с погодными условиями.

Пылевая буря обрушилась на Пекин 4 мая, вынудив горожан надеть защитные марлевые повязки и маски с угольными фильтрами. В городе был объявлен "повышенный уровень экологической опасности", при котором жителям рекомендуют не находиться без нужды вне закрытых помещений. Кроме того, власти предписали прервать работы на стройплощадках и других участках с пребыванием людей на открытом воздухе.

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