Аэропорт Пекина отменил почти 100 рейсов из-за песчаной бури

Шарапова сыграет с Павлюченковой в первом круге турнира в МадридеСпорт 5 мая, 12:08
Витолиньш: матч против шведов станет испытанием для хоккеистов сборной РоссииСпорт 5 мая, 12:05
Новый ЕГЭ по литературе могут ввести с 2018 годаОбщество 5 мая, 12:00
Дом с привидениями и Диканька в Псковской области: где и как снимали сериал "Гоголь"Культура 5 мая, 12:00
"Кубань" уведомила футболистов о реорганизации клубаСпорт 5 мая, 11:59
Витолиньш: не попавшие в заявку на ЧМ хоккеисты останутся в расположении сборной РоссииСпорт 5 мая, 11:51
Руководство РФС возложило венки к Могиле неизвестного солдатаСпорт 5 мая, 11:51
Сбербанк устранил проблемы при проведении платежей по картамЭкономика и бизнес 5 мая, 11:48
Прокуратура Украины предъявила обвинение бывшему первому вице-премьеру АрбузовуМеждународная панорама 5 мая, 11:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 5 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Международный аэропорт Шоуду отменил в общей сложности 92 рейса из-за обрушившейся на Пекин песчаной бури. Об этом свидетельствуют данные электронного табло на 16:00 по местному времени (11:00 мск).
Минувшей ночью воздушная гавань не смогла принять самолет российского авиаперевозчика S7 Airlines из Гуанчжоу (административный центр провинции Гуандун, Южный Китай). Также не состоялся рейс S7 Airlines из Новосибирска и его последующий обратный вылет. Всего в четверг аэропорт был вынужден отменить в общей сложности 118 и задержать еще 42 рейса.
В администрации аэропорта корреспонденту ТАСС отказались прокомментировать ситуацию с изменением расписания в связи с погодными условиями.
Пылевая буря обрушилась на Пекин 4 мая, вынудив горожан надеть защитные марлевые повязки и маски с угольными фильтрами. В городе был объявлен "повышенный уровень экологической опасности", при котором жителям рекомендуют не находиться без нужды вне закрытых помещений. Кроме того, власти предписали прервать работы на стройплощадках и других участках с пребыванием людей на открытом воздухе.