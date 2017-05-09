Число жертв взрыва на угольной шахте в Иране возросло до 41

ТЕГЕРАН, 9 мая. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Количество погибших в результате произошедшего 3 мая взрыва на угольной шахте в иранской провинции Голестан возросло до 41. Об этом сообщило во вторник агентство Tasnim.

"За первые два дня после взрыва из шахты были извлечены 22 тела. Позже были обнаружены еще 13 погибших шахтеров, а буквально в последние часы - еще шестеро. Спасательная операция с применением всех имеющихся сил и средств продолжается, время ее завершения назвать невозможно", - указал руководитель Управления по кризисным ситуациям ИРИ Исмаил Наджар.

По предварительным данным, причиной трагедии стал человеческий фактор. Как подчеркнул Наджар, "окончательные выводы специалисты огласят только после разбора всех завалов".

7 мая на месте происшествия побывал президент ИРИ Хасан Роухани, однако сотрудники шахты встретили его бурными протестам. Президентский джип был блокирован толпой разгневанных горняков, которые долгое время не давали ему проехать, стучали по крыше автомобиля касками, некоторые влезали на капот и пытались разбить лобовое стекло. Шахтеры таким образом протестовали против условий и мизерной оплаты своего труда.

Шахта "Заместан Юрт", глубина которой составляет 1800 метров, находится в 14 км от районного центра Азадшахр и в 90 км восточнее административного центра провинции Голестан города Горган. Численность персонала шахты составляет около 500 человек.