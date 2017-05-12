Рейс авиакомпании United был задержан на три часа из-за скорпиона в салоне

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НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Скорпион в пассажирском салоне стал причиной задержки на три часа рейса авиакомпании United из Хьюстона (штат Техас) в Эквадор.
Как сообщила телекомпания ABC, в четверг вечером в момент, когда самолет готовился к взлету, на одежде одного из пассажиров был замечен скорпион. Лайнер был возвращен к терминалу, пассажиров высадили и авиакомпания через три часа предоставила для рейса новый самолет. Представители United не сообщили, удалось ли поймать скорпиона. Пассажир, на одежде которого первоначально обнаружили опасное животное, не пострадал.
В апреле, как напомнила ABC, аналогичный инцидент произошел на рейсе United из Хьюстона в Калгари.