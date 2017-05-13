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Левин связывает последствия кибератак с невниманием к предыдущим случаям применения вируса

Происшествия
13 мая, 13:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, мая. /ТАСС

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи заявил, что сам по себе вирус-шифровальщик WannaCry сложно назвать опасным

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин связывает последствия хакерских атак на компьютеры органов исполнительной власти и крупных сотовых операторов РФ с невниманием к предыдущим случаям применения вируса.

12 мая 2017 года значительное число компьютеров в мире подверглось атаке вирусом-блокировщиком (или вирусом-вымогателем), который требует перечисления денег за снятие блокировки с операционной системы. В России нападению подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных министерств, в том числе Сбербанка, "Мегафона", МВД и МЧС.

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"Поступающие сообщения об успешных хакерских атаках на органы власти и коммерческие организации, в том числе на значимого для общегосударственной системы связи сотового оператора, свидетельствуют о предельной серьезности предупреждений о существенном возрастании хакерской опасности в 2017 году, делавшихся в том числе и по линии государственной безопасности", - заявил парламентарий, слова которого приводит его пресс-служба. Он отметил, что "изменение технологий, массовое появление новых уязвимостей не может не приводить к тому, что рано или поздно они используются злоумышленниками".

Сам по себе вирус-шифровальщик, который атаковал российские компьютеры, сложно назвать опасным, считает Левин. "Последствия его распространения вызваны исключительно небрежным отношением к ранее имевшим место эпизодам его применения, когда предыдущие случаи заражения компьютеров скрывались или игнорировались и не принимались государственные меры по локализации и ограничению распространения", - подчеркнул он. "В то же время массовость заражения этим вирусом свидетельствует о том, что сегодня буквально любой гражданин и любая подсистема интернета может стать мишенью для хакеров, использующих подобные относительно простые инструменты, не являющиеся компьютерными "супервирусами", - констатировал глава думского комитета.

Депутат назвал очевидным тот факт, что наличие широко известных и массовых уязвимостей (в том числе пригодных для комбинированного использования) недопустимо в условиях возрастающей цифровизациии и интернетизации экономики. "Принимаемые нами меры упорядочивания законодательства в сфере защиты критической информационной инфраструктуры, а также начатая Госдумой работа по введению в законодательное поле интернета вещей получают в свете произошедшего крайнюю актуальность и требуют продолжения совместного с экспертным сообществом совершенствования законодательства в целях защиты отечественной экономики и интересов граждан", - заключил он.

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