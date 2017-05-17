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Суд оставил под стражей двух фигурантов по делу о взятках экс-руководству Коми

Происшествия
17 мая, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Таким образом, Мосгорсуд подтвердил решение Басманного суда о продлении ареста Ольховику и Вайнзихеру на три месяца - до 5 и 6 августа соответственно

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление до начала августа срока ареста бывшим руководителям энергохолдинга ЗАО "Комплексные энергетические системы" (реорганизовано в ПАО "Т Плюс") Борису Вайнзихеру и Евгению Ольховику, обвиняемым по делу о даче взяток на 800 млн руб. бывшему руководству Республики Коми, передает корр. ТАСС.

"Жалобу защиты отклонить, постановление о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Ольховику и Вайнзихеру на три месяца - до 5 и 6 августа соответственно - признать законным", - говорится в постановлении суда.

Ранее Басманный суд Москвы продлил срок ареста Вайнзихеру и Ольховику на три месяца.

По версии следствия, бывшие руководители энергохолдинга ЗАО "Комплексные энергетические системы" Михаил Слободин, Борис Вайнзихер и Евгений Ольховик передали более 800 млн руб. в качестве взяток бывшему руководству Коми за установление максимально выгодных тарифов и создание комфортных условий работы.

Вайнзихеру и Ольховику предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере").

Слободин объявлен в международный розыск и арестован заочно, обвинение ему также предъявлено заочно.

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