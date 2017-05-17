Суд оставил под стражей двух фигурантов по делу о взятках экс-руководству Коми

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление до начала августа срока ареста бывшим руководителям энергохолдинга ЗАО "Комплексные энергетические системы" (реорганизовано в ПАО "Т Плюс") Борису Вайнзихеру и Евгению Ольховику, обвиняемым по делу о даче взяток на 800 млн руб. бывшему руководству Республики Коми, передает корр. ТАСС.
"Жалобу защиты отклонить, постановление о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Ольховику и Вайнзихеру на три месяца - до 5 и 6 августа соответственно - признать законным", - говорится в постановлении суда.
Ранее Басманный суд Москвы продлил срок ареста Вайнзихеру и Ольховику на три месяца.
По версии следствия, бывшие руководители энергохолдинга ЗАО "Комплексные энергетические системы" Михаил Слободин, Борис Вайнзихер и Евгений Ольховик передали более 800 млн руб. в качестве взяток бывшему руководству Коми за установление максимально выгодных тарифов и создание комфортных условий работы.
Вайнзихеру и Ольховику предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере").
Слободин объявлен в международный розыск и арестован заочно, обвинение ему также предъявлено заочно.