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Всех членов экипажа эвакуировали с горящего у берегов Камчатки рыболовецкого траулера

Происшествия
18 мая, 7:37 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 18, мая. /ТАСС

Пожар на судне пока потушить не удалось

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мая. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали всех членов экипажа с рыболовецкого траулера "Капитан Чернов", горящего у берегов Камчатки. Об этом ТАСС сообщил руководитель Камчатского морского спасательного координационного подцентра Артур Рец.

"Завершена эвакуация остававшихся шести членов экипажа. Люди доставлены на рефрижераторное судно "Лиманский". Пострадавших нет", - сказал Рец. По его словам, пожар на траулере продолжается.

Приписанный к порту Владивосток траулер "Капитан Чернов", который находится в Охотском море, загорелся в ночь на 18 мая. На его борту находились 27 членов экипажа. Большинство рыбаков эвакуировали на судно "Реал", оставшиеся пытались потушить огонь.

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