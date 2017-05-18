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Прокурор просит 2 года заключения для применившего насилие к полицейским на акции в Москве

Происшествия
18 мая, 13:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Арест Юрию Кулию продлен на полгода

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Гособвинение просит приговорить к двум годам заключения 28-летнего Юрия Кулия, обвиняемого в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта, передает корреспондент ТАСС из Тверского суда.

"Прошу суд признать Кулия виновным и назначить ему наказание в виде 2 лет заключения с отбыванием в колонии общего режима", - сказала прокурор Лариса Сергуняева.

Тверской суд также продлил до конца октября срок ареста Юрию Кулию.

"Ходатайство гособвинения удовлетворить и продлить в отношении Кулия меру (пресечения) на 6 месяцев, то есть до 28 октября", - огласила решение судья.

Рассмотрение дела в особом порядке проходит без исследования доказательств и допроса свидетелей, так как Кулий полностью признал свою вину. Таким образом, ему не может быть назначено наказание, превышающее две трети от максимально предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти"). Это первый судебный процесс над участником несанкционированной акции 26 марта в столице.

По словам представителя СК Светланы Петренко, Кулий в ходе несанкционированного массового мероприятия совершил нападение на сотрудника полиции. Его вина, утверждают в СК, подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе показаниями свидетелей, самого обвиняемого, видеозаписями.

Всего по делу арестованы четыре человека. В ходе расследования была установлена причастность Александра Шпакова, Станислава Зимовца, Юрия Кулия и Андрея Косых к совершению преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Уголовное дело в отношении Зимовца и Косых выделено в отдельное производство и направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Фигурант дела Шпаков свою вину признал, в связи с чем его дело будет рассмотрено Тверским судом 24 мая в особом порядке.

Главным управлением СК РФ по расследованию особо важных дел по фактам противоправных действий участников несанкционированного массового мероприятия, состоявшегося на Пушкинской площади и близлежащей территории, расследуется уголовное дело по трем статьям УК РФ: 213 ("Хулиганство"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").

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