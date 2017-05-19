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Пожар в следственном отделе СК по Новой Москве потушен

Происшествия
19 мая, 5:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Пострадавших в результате происшествия нет

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Спасатели потушили возгорание в здании следственного отдела СК РФ в Новой Москве.

"Пожарные не допустили распространения огня, и в 4:42 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", - сообщили ТАСС в столичном главке МЧС.

Как сообщили в ГУ МЧС, возгорание произошло между вторым этажом и кровлей здания по адресу: поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 6. Общая площадь пожара составила 150 кв. метров. По предварительной информации, людей в здании не было.

По данным источника, в этом здании находится следственный отдел по Троицкому и Новомосковскому административным округам.

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