Пожар в следственном отделе СК по Новой Москве потушен

CNN: минфин предоставил конгрессменам материалы для расследования деловых связей ТрампаМеждународная панорама 19 мая, 6:28
"Анахайм" сравнял счет в серии полуфинала плей-офф НХЛ с "Нэшвиллом"Спорт 19 мая, 6:25
"Ъ": заявки на налоговые каникулы для самозанятых за три месяца подали 40 человекЭкономика и бизнес 19 мая, 5:49
Politico: Трамп консультировался со своими юристами после назначения спецпрокурора по РФМеждународная панорама 19 мая, 5:34
Полуфинал мечты: российские хоккеисты сыграют с канадцами за выход в финал ЧМСпорт 19 мая, 5:01
СМИ: музыкант Крис Корнелл пел о смерти перед самоубийствомКультура 19 мая, 4:47
Правительство Японии одобрило законопроект об отречении императора АкихитоМеждународная панорама 19 мая, 3:17
СМИ: виновник наезда в Нью-Йорке просил полицейских застрелить егоПроисшествия 19 мая, 3:12
СМИ: Трамп планирует обвинить Обаму в неправильном обращении с секретной информациейМеждународная панорама 19 мая, 3:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Спасатели потушили возгорание в здании следственного отдела СК РФ в Новой Москве.
"Пожарные не допустили распространения огня, и в 4:42 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", - сообщили ТАСС в столичном главке МЧС.
Как сообщили в ГУ МЧС, возгорание произошло между вторым этажом и кровлей здания по адресу: поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 6. Общая площадь пожара составила 150 кв. метров. По предварительной информации, людей в здании не было.
По данным источника, в этом здании находится следственный отдел по Троицкому и Новомосковскому административным округам.